Kahramanmaraş'ta, 5-7 Kasım tarihlerinde Anadolu Mektebi tarafından "Fikir, Sanat, Aksiyon; Necip Fazıl Kısakürek" programı düzenlenecek.

Anadolu Mektebi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, edebiyat açısından son derece güçlü bir geleneğe ve tarihe sahip olan Kahramanmaraş, bir edebiyat şehri olarak üstlendiği bu misyonu Anadolu Mektebi Yazar Okumaları programına ev sahipliği yaparak taçlandıracak.

Türkiye'nin dört bir yanındaki 19 ilden gelen Anadolu Mektebi mensubu 120 öğrencinin katılacağı Kahramanmaraş programı, Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanlığı,?Kahramanmaraş Valiliği,?? Sütçü İmam Üniversitesi, Büyükşehir Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü paydaşlığında gerçekleştirilecek.

Kahramanmaraş'ın kültür hayatına ve programa katılan öğrencilerin?düşünce dünyasına?yeni bir heyecan katması beklenen programda akademisyen? ve?yazarların?? öğrencilerle yapacakları sohbetlerin yanı sıra, kültür gezisi ve konser düzenlenecek.

Kentte, 5-7 Kasım tarihlerinde düzenlenecek "Fikir, Sanat, Aksiyon; Necip Fazıl Kısakürek" programı, Anadolu Mektebi öğrencilerinin sunumlarıyla gerçekleştirilen Düzce, Van ve Nevşehir programlarının ardından 2019 yılının son etkinliği olacak.

Necip Fazıl Kısakürek programı 5 Kasım 2019 Salı günü saat 10.00'da Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'ndeki açılış paneliyle başlayacak.

Program, 6 Kasım 2019 Çarşamba günü 10 okul bünyesinde düzenlenecek panellerin ardından 7 Kasım 2019 Perşembe günü saat 10.00'da Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Cahit Zarifoğlu Konferans Salonu'nda yapılacak kapanış paneliyle son bulacak.

5 Kasım 2019 Salı günü Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğunca saat 20.00'de Necip Fazıl Kısakürek'in bestelenmiş eserlerinden oluşan konser ve 6 Kasım 2019 Çarşamba günü ise saat 20.00'de Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde Ankara Devlet Tiyatroları oyuncuları tarafından sahnelenecek olan "Reis Bey" oyunu da bu kapsamda yapılan etkinlerden olacak.