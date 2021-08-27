Kahramanmaraş'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'ye üye olma suçundan aranan B.A'nın (55) Göksun ilçesinde saklandığını belirledi.
Tespit edilen adrese düzenlenen operasyonda yakalanan, 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA
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