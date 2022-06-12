Kahramanmaraş'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 3 yıl 14 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü M.D'nin (37) adresine operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan M.D, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
M.D'nin, örgütün kapatılan okullarında öğretmenlik yaptığı belirtildi.
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