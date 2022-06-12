Kahramanmaraş'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

12.06.2022 16:18
Kahramanmaraş'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 3 yıl 14 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü M.D'nin (37) adresine operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan M.D, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

M.D'nin, örgütün kapatılan okullarında öğretmenlik yaptığı belirtildi.

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Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Elbistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı - Son Dakika

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