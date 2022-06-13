İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, "FETÖ'ye üye olmak" suçundan hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.G'nin (44) ilçe merkezinde olduğunu tespit etti.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Hisarcık, Elbistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kahramanmaraş'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı - Son Dakika

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