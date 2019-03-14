Kahramanmaraş'ta Firari Hükümlü Yakalandı
19 dakika önce
Kahramanmaraş'ta hakkında 10 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 6 ayrı dosyadan arandığı belirlenen hükümlü yakalandı.
Kahramanmaraş
'ta hakkında 10 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 6 ayrı dosyadan arandığı belirlenen hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilere yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, Trabzon
Caddesi'nde şüphe üzerine Kemal D. (46) isimli kişinin kimlik kontrolünü gerçekleştirdiği.
Kontrolde, uyuşturucu ticareti ve hükümlünün kaçması suçlarından 10 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasının bulunduğu ve 6 ayrı dosyadan arandığı belirlenen zanlı, gözaltına alındı.
Kemal D, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 08:58 Kaynak: AA
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