Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Fırtına Çatıları Uçurdu

Kahramanmaraş'ta Fırtına Çatıları Uçurdu

1 saat önce

Kahramanmaraş'ta saatteki hızı 65 kilometreye kadar çıkan fırtına, hayatı olumsuz etkiledi.

Kahramanmaraş'ta saatteki hızı 65 kilometreye kadar çıkan fırtına, hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte sabaha karşı başlayan rüzgar, özellikle yüksek kesimlerde etkili oldu. Saatteki hızı 65 kilometreye kadar çıkan fırtına nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin çatıları uçtu. Fırtınada, Doğukent Mahallesi'ndeki bir apartmanın çatısının büyük bölümü yerinden sökülerek Vezir Hoca Bulvarı'na düştü. Olay sırasında bulvarda herhangi bir araç ya da yayanın olmaması, olası faciayı önledi. Bazı kişiler fırtınada yürümekte zorlanırken, bazıları da ellerinden uçan eşyaları yakalayabilmek için mücadele verdi. Fırtına, kuşları da olumsuz etkiledi. Uçamayan bir güvercin yerde sürüklendi. Bir kişinin yardım etmek istediği sırada güvercin güçlükle de olsa havalandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 03:15 Kaynak: DHA

Kahramanmaraş, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekmek Teknesi İçin Ölümüne Mücadele Etti İstanbul'da Vatandaşların Üzerine İş Yeri Tabelası Düştü

Katarlı Firmalar, Türk İş İnsanlarıyla Bir Araya Geldi Son Dakika! İstanbul'da 11 Katlı Binada Yangın Paniği! Çok Sayıda Ekip Sevk Edildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2019 17:03:10. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Fırtına Çatıları Uçurdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]