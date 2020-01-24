Kahramanmaraş'ta fırtına çatıları uçurdu; hayvanlar telef oldu, araç kullanılamaz hale geldi (2) - Son Dakika

AĞAÇ, YOL ORTASINA DEVRİLDİ

Kahramanmaraş'ta etkili olan fırtınada, en işlek noktalardan Trabzon Caddesi'ndeki ağaç, kökünden sökülüp, yol ortasına devrildi. Bu sırada yoldan sürücü ya da yayanın geçmemesi, olası faciayı önledi. Fırtınada kökünden sökülerek, devirilen ağaç, daha sonra ekipler tarafından yol ortasından kaldırıldı.