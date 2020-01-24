Kahramanmaraş'ta fırtına çatıları uçurdu; hayvanlar telef oldu, araç kullanılamaz hale geldi (2) - Son Dakika

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Kahramanmaraş'ta fırtına çatıları uçurdu; hayvanlar telef oldu, araç kullanılamaz hale geldi (2)
6 saat önce
AĞAÇ, YOL ORTASINA DEVRİLDİKahramanmaraş'ta etkili olan fırtınada, en işlek noktalardan Trabzon Caddesi'ndeki ağaç, kökünden sökülüp, yol ortasına devrildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 12:32 Kaynak: DHA
AĞAÇ, YOL ORTASINA DEVRİLDİ
Kahramanmaraş'ta etkili olan fırtınada, en işlek noktalardan Trabzon Caddesi'ndeki ağaç, kökünden sökülüp, yol ortasına devrildi. Bu sırada yoldan sürücü ya da yayanın geçmemesi, olası faciayı önledi. Fırtınada kökünden sökülerek, devirilen ağaç, daha sonra ekipler tarafından yol ortasından kaldırıldı.
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