Kahramanmaraş'ta fırtına çatıları uçurdu; hayvanlar telef oldu, araç kullanılamaz hale... - Son Dakika

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Kandilli'den Elazığ'daki depremle ilgili uyarı: 5.5, 5.6'lık artçı sarsıntılar görebiliriz

Elazığ'daki depremden yürek burkan görüntü! Çocuklarını korumak için kendisini siper etti