Kahramanmaraş'ta fotokapanla vaşak görüntülendi - Son Dakika

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesi kırsalında nesli tükenmekte olan vaşak, fotokapana yakalandı. Bu görüntü, yıllardır bölgede varlıkları bilinen vaşakların canlı olarak kaydedilen ilk görüntüsü oldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü, hem hayvanların popülasyonlarını takip etme, hem de kaçak avcılara karşı koruma adına il genelinde dağlık alanlara fotokapanlar yerleştirdi. Elbistan'ın kırsalına yerleştirilen kapanlardan birine nesli tükenmekte olan vaşak takıldı.Görüntüleri Doğa Koruma ve Milli Parklar Malatya Bölge Müdürlüğü sosyal medya hesabında paylaştı. Aynı zamanda bu görüntü, Kahramanmaraş'ta varlıkları yıllardır bilinen vaşakların canlı olarak kaydedilmiş ilk görüntüsü oldu. Kasım 2019'da Nurhak ilçesinde bir vaşak tüfekle vurularak öldürülmüş, 22 Ocak'ta da Göksun ilçesinde de bir vaşağın otomobil çarpması sonucu ölüsü bulunmuştu.