Kahramanmaraş'ta freni boşalan kamyon site duvarına çarptı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta freni boşalan kamyon site duvarına çarptı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, freni boşalan kamyon, çarptığı site duvarında hasara yol açtı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, freni boşalan kamyon, çarptığı site duvarında hasara yol açtı. Necmettin Erbakan Bulvarı'ndan şehir merkezi istikametine ilerleyen A.E. idaresindeki inşaat malzemesi yüklü 46 ADM 414 plakalı kamyon, yavaşlamak istedi. Frenin tutmadığını fark eden ve seyreden araçlara çarpmamak için direksiyonu çeviren sürücü, önce elektrik direğine, ardından bir sitenin duvarına çarparak durdu. Kazada, kamyon ve site duvarında hasar meydana geldi.

Son Dakika

Malaga, Nordin Amrabat transferindeki anlaşmaya uymadığı gerekçesiyle Galatasaray'a 500 bin euro ödeyecek

Kırmızı alarmın verildiği Trabzon'da sağlık çalışanları sosyal mesafeyi hiçe saydı

Berkay Ateş'in gençlik yıllarında Tarkan'ın korumalığını yaptığı ortaya çıktı

Acun Ilıcalı, Youtuber Reynmen'i tek kalemde sildi

Son Dakika! Aliyev'den Ermenistan'daki darbe girişimiyle ilgili ilk yorum: Hiç bu kadar acınacak bir durumda olmamışlardı

Gardiyanlar, mahkumu döverek öldürdü! İnsanlıktan utandıran anların görüntüsü ortaya çıktı

Ümitcan Uygun, Aleyna'yı canlı yayında darbetmesini böyle savundu: Astımı olduğu için tek tokatla bayıldı

İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın "İnadına Kanal İstanbul'u yapacağız" sözlerine yanıt