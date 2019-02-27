Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Fuel Oil Yüklü Tanker Devrildi: 1 Yaralı

Kahramanmaraş'ta Fuel Oil Yüklü Tanker Devrildi: 1 Yaralı

2 saat önce

Afşin ilçesinde fuel oil yüklü tankerin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta Fuel Oil Yüklü Tanker Devrildi: 1 Yaralı, System.String[]
Afşin ilçesinde fuel oil yüklü tankerin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Hüseyin Soyoral idaresindeki 33 DKJ 50 plakalı fuel oil yüklü tanker, Göksun- Elbistan kara yolunun Afşin ilçesi Yazıköy Mahallesi kesiminde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada yaralanan tanker sürücüsü, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Afşin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Devrilen tanker, vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Bu arada kaza nedeniyle yan yolu kullanmak isterken çamura saplanan bir otobüs, vatandaşların yardımıyla çıkarıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 05:28 Kaynak: AA

Elbistan, Afşin, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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