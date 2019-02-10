Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Fuhuş Operasyonu: 5 Gözaltı

Kahramanmaraş'ta Fuhuş Operasyonu: 5 Gözaltı

26 dakika önce

Kahramanmaraş'ta bir apartman dairesine düzenlenen fuhuş operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta Fuhuş Operasyonu: 5 Gözaltı, System.String[]
Kahramanmaraş'ta bir apartman dairesine düzenlenen fuhuş operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Onikişubat ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde bir apartmanın 6. katındaki dairede fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri daire içerisinde üç erkek ve iki kadın gözaltına aldı. Evi kiralayan A.I. hakkında ise "fuhşa teşvik ve aracılık" suçlarından adli işlem yapıldığı belirtildi. Ayrıca Karamanlı Mahallesi'nde müstakil bir evin ikinci katında ise fuhuş yapan bir erkek ve bir kadın yakalandı. Şahıslara yer temin eden A.N. gözaltına alındı. Fuhuş yapmak için yer temin eden A.N.'ye işlem yapıldı. Fuhuş yapan şahıslara ise 647'şer TL ceza yazıldığı öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 06:09 Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, 3. Sayfa
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