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Kahramanmaraş'ta fuhuş operasyonu: 5 gözaltı

6 saat önce

Kahramanmaraş'ta polis tarafından sosyal medya ve sahada yapılan araştırma sonucu iki adrese yapılan fuhuş operasyonunda 2'si kadın 5 kişi yakalandı.

Kahramanmaraş'ta fuhuş operasyonu: 5 gözaltı, System.String[]

Kahramanmaraş'ta polis tarafından sosyal medya ve sahada yapılan araştırma sonucu iki adrese yapılan fuhuş operasyonunda 2'si kadın 5 kişi yakalandı.


Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği Ekipleri Dulkadiroğlu ilçesi Cahit Zarifoğlu Caddesinde yer alan bir apartmanda 2 kişiyi, Bahçelievler Mahallesinde bir rezidans dairesinde 3 kişiyi fuhuş yaptığı için yakaladı. İki adreste yakalanan 5 kişiye 3 bin 235 lira para cezası tatbik edildi. Her iki adres için kapama ve mühürleme işlemi başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 07:01 Kaynak: İHA
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