Kahramanmaraş'ta fuhuş operasyonunda 29 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta düzenlenen fuhuş operasyonunda 29 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Masası ekipleri, fuhşa teşvik edip yer ve imkan sağlayan, haksız kazanç sağlayan kişilerin yakalamasına yönelik Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Bu kapsamda bazı iş yeri ve evlerin fuhuş için kullanıldığı bilgisine ulaşan ekipler, yaklaşık 4 aylık çalışmanın ardından suç örgütünü organize ettiği belirlenen Z.G, G.A. ve S.G'yi gözaltına aldı.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, aralarında yabancı uyruklularında bulunduğu 26 kişiyi daha yakaladı.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda cep telefonu, flash bellek, bilgisayar ve cinsel materyallerle üzerinde bazı isimlerin yer aldığı defter ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.