Kahramanmaraş'ta fuhuş ve uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kahramanmaraş'ta fuhuş ve uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta fuhuş ve uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

6 saat önce

Kahramanmaraş'ta fuhuş ve uyuşturucu operasyonları kapsamında gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta fuhuş ve uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama, System.String[]

Kahramanmaraş'ta fuhuş ve uyuşturucu operasyonları kapsamında gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubeye bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslar ile fuhşa teşvik yer ve imkan sağlayan şüphelilere yönelik operasyon yaptı. Operasyonda 11 şüpheli yakalanırken, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen Ayhan P.(48), Mehmet A. (33), Ertuğrul B. (22) isimli 3 şüpheli tutuklandı.


Şahıslardan bir miktar esrar, metamfetamin, bonzai, sentetik hap, 1 adet ruhsatsız silah da ele geçirildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 04:09 Kaynak: İHA
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