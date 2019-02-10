Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Gasp

Kahramanmaraş'ta Gasp

45 dakika önce

Kahramanmaraş'ta yaşlı kadının parası ve altınlarını gasbettikleri iddiasıyla iki şüpheli yakalandı.

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Kahramanmaraş'ta yaşlı kadının parası ve altınlarını gasbettikleri iddiasıyla iki şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesi Genç Osman Mahallesi'nde Fatma Karakuş'un (80) yaşadığı eve kapısı ve penceresinin camlarını kırarak giren maskeli iki kişi, yaşlı kadını etkisiz hale getirip boynundaki bin 140 lira ile 2 çeyrek altın bulunan cüzdanı alıp kaçtı.

Karakuş'un kızının ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları araştırmanın ardından yaşlı kadının komşusu İ.A'yı gözaltına alındı.

İ.A, emniyetteki ifadesinde gasp olayını gerçekleştirenlerin E.A. ve S.K. olduğunu, kendisini bu olayla ilgili konuşmaması için tehdit ettiklerini öne sürdü.

Bunun üzerine ekipler, E.A. ve S.K'yi gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 11:47 Kaynak: AA

Genç, Dulkadiroğlu, Kahramanmaraş, Güncel
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