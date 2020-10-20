Gasp girişiminde bulundukları iddiasıyla yakalanan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta gasp girişiminde bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan biri kadın 3 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, merkez Dulkadiroğlu ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan bir rezidansta kalan kişinin cep telefonu ve içi para dolu cüzdanının silah ve bıçak zoruyla gasp edilmesi üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki mobese ve güvenlik kamerası görüntülerini izleyen ekipler, şüphelilerin Harun N. (27), Ekrem Y. (25) ve Kadriye T.'nin (23) olduğunu belirledi.

Bu kapsamda saklandıkları ikamete operasyon düzenleyen ekipler söz konusu 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Ekipler tarafından zanlıların üst ve araç aramalarında, gasp edilen cüzdan, cep telefonu ile uyuşturucu ve olayda kullanılan ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan sağlık kontrolü için Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörük Selim Ek Hizmet binasına getirilen zanlılardan biri kendisini görüntüleyen gazetecilere "Bizimkisi bir aşk hikayesi" dedi.