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KAHRAMANMARAŞ - Gazi Aydın Davut'un iş yerinde "mutlu günü" - Son Dakika

KAHRAMANMARAŞ - Gazi Aydın Davut'un iş yerinde "mutlu günü"

16.02.2022 15:43

Manisa'da jandarma er olarak görev yaparken geçirdiği rahatsızlık sonucu gazi olan Aydın Davut, memleketi Kahramanmaraş'ta çalıştığı iş yerinde kıyılan nikahla evlendi.

Manisa'da jandarma er olarak görev yaparken geçirdiği rahatsızlık sonucu gazi olan Aydın Davut, memleketi Kahramanmaraş'ta çalıştığı iş yerinde kıyılan nikahla evlendi.

Türkoğlu Sosyal Hizmet Merkezi'nde yapılan törende, gazi Davut ile Serpil Deniz'in nikahını, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş kıydı.

Çiftin nikah şahitliğini Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Yunus Kahraman ile çiftin yakınları yaptı.

Okumuş, ilk defa kendi iş yerinde çalışan birinin nikahını kıydığını belirterek, çifte mutluluklar diledi.

Şehit ve gazi ailelerini belediye olarak hiç bir zaman yalnız bırakmadıklarını ifade ederek, "Gazimize ve eşine ömür boyu mutluluk diliyorum. Çiftimizin, vatanına, milletine güzel evlatlar vereceğine canı gönülden inanıyorum. Ben de 1993 yılında Tunceli'de tim komutanıyken benim de askerlerimden şehit ve gazi olanlar oldu. Bu yüzden gazi ve şehit ailelerimizi her şeyin üstünde tutan bir belediye başkanıyım. Bugün de belediyemizin 1. katında görev yapan şehit ve gazi ailelerimize hizmet eden değerli gazimizin nikahını kıydık benim için onur verici." diye konuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya da kurum olarak her zaman şehit ve gazi ailelerinin yanlarında oldukları onların mutluluğuyla kendilerinin de mutlu olduğunu söyledi.

Çifte mutluluk temennisinde bulunan Kaya, "Allah'ım inşallah mesut bahtiyar eder. Aile saadetlerini daim eder. Sosyal hizmetlerin en önemli görevlerinden biri de aile içi iletişimin önemi. Bu konuda da birbirlerine tavsiyede bulunurlar. Rabbim mahcup etmesin." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Kaya, çifte evlilik cüzdanlarını takdim etti.

Davut ve Deniz çifti de mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan protokol üyelerine teşekkür etti.

KAHRAMANMARAŞ - Gazi Aydın Davut'un iş yerinde mutlu günü
KAHRAMANMARAŞ - Gazi Aydın Davut'un iş yerinde mutlu günü
KAHRAMANMARAŞ - Gazi Aydın Davut'un iş yerinde mutlu günü

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Kahramanmaraş, Evlilik, Aydın, Gazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KAHRAMANMARAŞ - Gazi Aydın Davut'un iş yerinde 'mutlu günü' - Son Dakika


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