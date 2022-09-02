İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, otomobili durdurdu. Yapılan incelemenin ardından otomobil sürücüsüne Kabahatler Kanunu çerçevesinde bin 373 lira, yolcu konumundaki üç kişiye ise ayrı ayrı 277 lira cezai işlem uygulandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Gece yüksek sesle müzik dinleyen sürücüye bin 373 lira ceza - Son Dakika

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