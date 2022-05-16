Kahramanmaraş'ta geçen ay çalınan traktör Şanlıurfa'da bulundu - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta geçen ay çalınan traktör Şanlıurfa'da bulundu

16.05.2022 18:47
Kahramanmaraş'ta geçen ay çalınan traktör Şanlıurfa'da bulundu

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde geçen ay çalınan traktör, Jandarma Suç Araştırma Timinin (JASAT) yaklaşık 300 saatlik kamera kaydını incelemesiyle Şanlıurfa'da bulunarak sahibine teslim edildi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde geçen ay çalınan traktör, Jandarma Suç Araştırma Timinin (JASAT) yaklaşık 300 saatlik kamera kaydını incelemesiyle Şanlıurfa'da bulunarak sahibine teslim edildi.

Kırsal Hanobası Mahallesi'nde yaşayan E.K, traktörünün çalınması üzerine durumu Narlı Jandarma Karakol Komutanlığına bildirdi.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) yürüttüğü çalışmayla traktörün Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine götürüldüğünü tespit etti.

Güzergahtaki yaklaşık 300 saatlik güvenlik kamerası ve MOBESE kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlık olayını gerçekleştirdiği iddiasıyla A.E. (42) ile M.E'yi (47) gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.E. tutuklandı, A.E. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, olayla ilgisi olduğunu tespit ettikleri H.E. (40), H.C. (40), H.E. (49) ve M.D'nin (43) Gaziantep ve Şanlıurfa'daki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Traktörün Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde şüpheli H.C'nin (40) bir akrabasının deposunda olduğunu belirleyen ekipler, traktörü bularak sahibine teslim etti.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.E. (40) tutuklandı, H.C, H.E. ve M.D. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Traktör, JASAT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta geçen ay çalınan traktör Şanlıurfa'da bulundu - Son Dakika


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