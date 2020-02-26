Kahramanmaraş'ta geçen yıl 2 bin 695 dosya uzlaştırıldı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta geçen yıl 2 bin 695 dosya uzlaştırıldı

6 saat önce

Kahramanmaraş Adliyesinde geçen yıl, Uzlaştırma, Seri Yargılama ve Arabuluculuk Bürolarında 2 bin 695 dosyanın karara bağlandığı bildirildi.

Kahramanmaraş'ta geçen yıl 2 bin 695 dosya uzlaştırıldı, System.String[]

Kahramanmaraş Adliyesinde geçen yıl, Uzlaştırma, Seri Yargılama ve Arabuluculuk Bürolarında 2 bin 695 dosyanın karara bağlandığı bildirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosundan yapılan yazılı açıklamada, hukuki ihtilaflara konu yargı süreçlerinde arabulucuk müessesesinin, meselenin yargısal süreçlere takılmadan hızlıca çözüme bağlanmasını hedeflediği belirtildi.

Yargı Reformu Paketleri kapsamında yasalaşan ceza yargılamasında uzlaştırma müessesesi kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu tarafından 2019'da 3 bin 232 dosyaya işlem yapıldığı, bu dosyalardan 2 bin 19'unun dosya tarafları görevlendirilen uzlaştırmacı aracılığıyla görüştürüldüğü, mağdur veya müştekilerin taleplerinin şüphelilerce karşılanması neticesinde dosyaların uzlaşma sağlanarak kapatıldığı kaydedildi.

Açıklamada 1213 dosyada ise uzlaşmanın sağlanamaması sebebiyle iddianame tanzim edilerek ilgili mahkemelere gönderildiği belirtildi.

Seri Muhakeme Usulü kapsamına giren suçlarda ise 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle çalışmalarına başlayan ilgili soruşturma bürosu tarafından bugüne kadar 20 dosyanın karara bağlandığı açıklandı.

Şu anda büroda işlem yapılacak olan 120 dosya bulunduğu belirtilen açıklamada, "2020 yılı sonuna kadar Seri Yargılama Usulü kapsamında yaklaşık 800 civarında dosyanın şüphelilerin talepleri üzerine hızlı ve tek celse yargılamalarla karara bağlanacağı öngörülmektedir." ifadesine yer verildi.

Hukuk Yargılamalarında "arabuluculuk" kapsamında ise Kahramanmaraş Arabuluculuk Bürosuna 2019 yılında 3 bin 147 dosyanın geldiği belirtilen açıklamada, şunlara yer verildi:

"Bu dosyalardan 656 tanesinde taraflar bir araya gelerek mahkeme sürecini beklemeksizin aralarında oluşan hukuki uyuşmazlığın çözümüne Arabuluculuk müessesesi sayesinde çok kısa bir süre içerisinde birlikte karar vermişlerdir. Yine 2491 tane dosyada ise taraflar arasında anlaşma sağlanamaması nedeniyle mahkemeye intikal etmiş yargılama süreçlerine devam olunmaktadır. Arabuluculuk Bürosunda toplam 32 adet dosyadaki Arabuluculuk sürecine ilişkin işlemlere ise halen devam edilmektedir."

Cumhuriyet Başsavcılığı, Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 11:02 Kaynak: AA
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