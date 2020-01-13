Kahramanmaraş'ta geçen yıl 4 bin 765 kişi hakem heyetine başvurdu

Kahramanmaraş Tüketici Hakem Heyeti, 2019'da 4 bin 765 kişiden 4 bin 12'sinin başvurusunu sonuçlandırılarak karara bağlandı.

Ticaret İl Müdürü Ahmet Uçar, yaptığı yazılı açıklamada, 11 ilçe ve il merkezi olmak üzere faaliyet gösteren 12 hakem heyeti tarafından 2019'da 4 bin 765 başvurudan 2 bin 386 leh, bin 504 aleyh, 122 görevsizlik olmak üzere 4 bin 12 tüketici başvurusunun sonuçlandırılarak karara bağlandığını belirtti.

Uçar, 2019 yılında parasal sınırlar sıfır ile 5 bin 650 lira arasındaki uyuşmazlıklara İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, 5 bin 650 lira ile 8 bin 480 lira arasındaki uyuşmazlıklara ise İl Tüketici Hakem Heyetleri, 8 bin 480 liranın üzerindeki uyuşmazlıklara ise Tüketici Mahkemesine veya Tüketici Mahkemesi sıfatıyla çalışan Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilendirildiğini söyledi.

Geçer yıl yapılan müracaatların yüzde 59,47'sinin tüketici lehine, yüzde 37,49'unun ise tüketici aleyhine, yüzde 3,4'ünün ise görevsizlik olarak sonuçlandığını belirten Ahmet Uçar, ayın yılın istatistiklerine göre en fazla müracaatın perakende ticaret sektöründe, ayıplı mal ve ayıplı hizmet olduğunu, finansal hizmetler sektöründe ve bankacılık hizmetlerinde ise geçmiş yıllara oranla azalma oluğunu ifade etti.

Uçar, tüketiciler ve bankalar arasında dosya masrafı konusunda yaşanan sıkıntılar nedeniyle Tüketici Hakem Heyetlerine yapılan tüketici şikayetlerinde çok fazla yoğunluk yaşandığına açıklamasında yer verdi.