Kahramanmaş'ta orman yangınına müdahale için Rusya 'dan kiralanan söndürme uçağının 14 Ağustos 2021'de düşmesi sonucu orman mühendisi Oğuz Avşar Aydın'ın da aralarında olduğu 3 Türk ve 5 Rus mürettebat hayatını kaybetmişti.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Aydın'ın, Mut Şehir Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen programa, Bölge Müdürü Mustafa Yalçın ve orman çalışanları katıldı.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Mersin, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Uçak kazasında yaşamını yitiren orman mühendisi mezarı başında anıldı - Son Dakika

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