Kahramanmaraş'ta "Geleceğimizi Aydınlatalım, Televizyonlarımızı Karartalım" projesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta 'Geleceğimizi Aydınlatalım, Televizyonlarımızı Karartalım' projesi - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta "Geleceğimizi Aydınlatalım, Televizyonlarımızı Karartalım" projesi

43 dakika önce

Kahramanmaraş'ta Yahya Kemal İlkokulu'nda başlatılan "Geleceğimizi Aydınlatalım, Televizyonlarımızı Karartalım" projesinde başarılı olan ailelere ödülleri verildi.

Kahramanmaraş'ta

Kahramanmaraş'ta Yahya Kemal İlkokulu'nda başlatılan "Geleceğimizi Aydınlatalım, Televizyonlarımızı Karartalım" projesinde başarılı olan ailelere ödülleri verildi.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesindeki okulda, ailelerin çocuklarıyla daha verimli zaman geçirmesi amacıyla başlatılan proje kapsamında, her gün belirlenen saatlerde televizyonları kapatıp evde etkinlikler uygulandı.

Bu etkinlikler de ailelerce okul idaresine gönderildi. Yapılan incelemenin ardından aileler arasında en başarılı olanlar ödüllendirildi.

Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Kurt, törende yaptığı konuşmada projeyi başlatan okul yönetimini ile bu projeye katılan aile ve öğrencileri tebrik etti.

"Velilerimiz de eğitimin bir parçasıdır" ifadesini kullanan Kurt, "Bu duruma katkı sunan tüm velilerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Projenin sadece burada kalmayıp, bundan sonraki dönemde de devam etmesini diliyorum" dedi.

Okul Müdürü Hüseyin Yılmaz da mutlu öğrenci, mutlu veli ve lider öğretmen ile Yahya Kemal İlkokulu'nun eğitimde bir inci ve ilin en değerli ilköğretim okullarından olduğunu söyledi.

Projenin oldukça verimliği geçtiğini ifade eden Yılmaz, "Bizler değerli velilerimizle birlikte televizyonlarımızı kararttığımız 19.00 ile 20.30 saatleri arasında elhamdülillah yüzlerce veli ve çocuklarımız nitelikli zaman geçirdiler. Bu anlamda çok mutlu ve gururluyuz. Rabbimizin sevdiği işler yaparak bizler onun rızasını kazanmak istiyoruz." diye konuştu.

Projede başarılı olan ailelere belge ve ödüllerin verilmesiyle program sona erdi.

Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 07:08 Kaynak: AA
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