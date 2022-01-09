Kahramanmaraş'ta genç gazeteciler için gezi programı düzenlendi - Son Dakika

"Geleceğin medyası Germenicia'da buluşuyor" Projesi kapsamında 5 ilden Kahramanmaraş'a gelen 25 genç gazeteci, şehrin tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında Kahramanmaraş Gazeteciler Cemiyeti tarafından hazırlanan proje ile bölgede görev yapan genç gazetecilerin kaynaştırılması amaçlanıyor.

Bu çerçevede bir süre önce gerçekleştirilen "Germanicia Medya Ödülleri" kapsamında Gaziantep, Adana, Mersin, Hatay ve Tekirdağ'dan Kahramanmaraş'a gelen 25 genç gazeteciye, kentin tarihi, doğal ve kültürel güzellikleri gezdirildi.

Gezide genç gazetecilere, Yedikuyular Kayak Merkezi, Yedigüzel Adam Edebiyat Müzesi, Germanicia Antik Kenti, Tarihi Maraş Çarşısı ile şehrin yöresel lezzetleri ve el sanatları tanıtıldı.

Proje Koordinatörü Sibel Atıcı, amaçlarının bölgede görev yapan genç gazetecilerin kaynaşmasına katkıda bulunmak olduğunu belirtti.

Atıcı, bu kapsamda Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle KGC olarak hafta sonu düzenlenen ödül törenin ardından kentin tarihi, doğal ve kültürel güzelliklerini misafirlerine gezdirdiklerini ifade etti.