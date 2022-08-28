Bir aylık çifti trafik kazası ayırdı - Son Dakika
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Bir aylık çifti trafik kazası ayırdı

28.08.2022 08:55
Bir aylık çifti trafik kazası ayırdı

Kahramanmaraş'ta genç kadın, trafik kazasında hayatını kaybeden kocasının yanından bir dakika dahi ayrılmadı.

Kahramanmaraş'ta genç kadın, trafik kazasında hayatını kaybeden kocasının yanından bir dakika dahi ayrılmadı. Gözyaşlarına boğulan kadını yakınları sakinleştirmeye çalıştı.

Kaza, sabah saat 05.10'da Onikişubat ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 46 HA 589 plakalı otomobil sürücüsü Batuhan Kılınç, çalıştığı yerde başkasına ait olduğu öğrenilen otomobil ile sabahın erken saatlerinden iş yerinden çıktı.

Bulvar üzerinde seyreden sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjdeki ağaca çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada ortadan ikiye ayrılan otomobilin sürücüsü Kılınç'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olay yerine gelen sürücünün eşi Fatmanur Kılınç, hayatını kaybeden kocasının elinden tutarak bir an bile ayrılmadı.

Kocasının yanında ağıtlar yakan genç kadın, "Yanından ayrılmak istemiyorum. Ben bırakmak istemiyorum onu" dedi. Genç çiftin yaklaşık bir ay önce evlendiği öğrenildi.

Polis ekiplerinin olay yeri incelemelerinin ardından genç sürücünün cansız bedeni, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Kazada ağaca sıkışan otomobil itfaiye ekiplerinin yardımıyla kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ

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Kaynak: İHA

Alparslan Türkeş Bulvarı, Kahramanmaraş, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bir aylık çifti trafik kazası ayırdı - Son Dakika

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