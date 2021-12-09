KAHRAMANMARAŞ - "Genç Kitap Kafe" hizmete girdi - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde gençlerin serbest zamanlarını geçirebileceği, kütüphane hizmetlerinin yanı sıra çeşitli ikramların yapıldığı "Genç Kitap Kafe" hizmete girdi.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Ceyhan Nehri kıyısındaki Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde faaliyete giren kafenin kentteki gençlerin sosyalleşmesine katkı sağlayacaklarını belirtti.

Kafede gençlerin fayda sağlayabileceği birçok kitap olduğunu anlatan Gürbüz, amaçlarının burada gençlerin birlikte zaman geçirebilme, birlikte karar verip, hareket edebilme yeteneklerinin geliştirilmesi olduğunu söyledi.

Gürbüz, gençlerin faydalanabileceği güzel bir etkinlik alanını şehre kazandırmaın sevincini yaşadıklarını sözlerine ekledi.