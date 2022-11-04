Yan yana dizilen 19 magandanın düğünde yaptıklarına tepki yağdı - Son Dakika
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Yan yana dizilen 19 magandanın düğünde yaptıklarına tepki yağdı

04.11.2022 14:44

Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen bir düğün töreninde yan yana dizilen 19 magandanın etraftakilere aldırmadan aynı anda havaya ateş açtığı görüntüler tepkilere neden oldu.

Ülkemizde düğünlerdeki gelenekler arasında havaya ateş açma da yer alıyor. Ancak bu gelenek, birçok kez insan hayatına mal olduğu gerekçesiyle büyük eleştiri alıyor. Benzer görüntüler Kahramanmaraş'taki bir düğünde kaydedildi.

19 MAGANDA YAN YANA

19 maganda yan yana dizilerek, aslında hiç gerekli olmayan bir harekete imza attı. Magandaların silahından çıkan kurşunların sesi saniyeler sonra havada yankılandı.

BÜYÜK TEPKİ GÖSTERİLDİ

Bu görüntüler, kısa süre içerisinde de yayıldı. Sosyal medya kullanıcıları, alandaki insanların göz göre göre tehlikeye atıldığını belirterek bu kişilerin cezalandırılmasını istedi.

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Kahramanmaraş, Türkiye, Güncel, Son Dakika

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