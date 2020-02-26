Kahramanmaraş'ta gıda zehirlenmesi şüphesiyle 8 öğrenci hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta gıda zehirlenmesi şüphesiyle 8 öğrenci hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta gıda zehirlenmesi şüphesiyle 8 öğrenci hastaneye kaldırıldı

6 saat önce

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 8 lise öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Kahramanmaraş'ta gıda zehirlenmesi şüphesiyle 8 öğrenci hastaneye kaldırıldı, System.String[]

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 8 lise öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Üngüt Mahallesi'ndeki özel okulda öğrenim gören 8 öğrenci dışarıdan sipariş verdikleri yemeği yedikten sonra rahatsızlandı.

Arkadaşlarının durumu öğretmenlerine bildirmesi üzerine sağlık ekiplerine haber verildi.


Yedikleri gıdadan zehirlendikleri tespit edilen öğrenciler, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kahramanmaraş, Onikişubat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 08:32 Kaynak: AA
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