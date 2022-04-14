Kahramanmaraş'ta gönüllü kamu personelleri vatandaşları dinledi - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta gönüllü kamu personelleri vatandaşları dinledi

14.04.2022 15:55
Kahramanmaraş'ta gönüllü kamu personelleri vatandaşları dinledi

Ekinözü ilçesinde kaymakamlık bünyesinde oluşturulan özel ekip, ilçe genelindeki tüm evleri dolaşarak vatandaşları dinledi.

Ekinözü ilçesinde kaymakamlık bünyesinde oluşturulan özel ekip, ilçe genelindeki tüm evleri dolaşarak vatandaşları dinledi.

Kaymakamlık öncülüğünde gönüllü kamu personellerinden oluşan 6 kişilik ekip, 21 mahalle ve 77 mezrada ziyaretler gerçekleştirin vatandaşların talep ve önerilerini toplayarak rapor haline getirdi.

Kaymakam Abdulhamit Bağış, AA muhabirine, yaklaşık iki ay önce göreve başladığı ilçede bütün vatandaşlara ulaşmak için böyle bir yönteme başvurduğunu söyledi.

Vatandaşın kaymakamlığa ulaşmadan sorunlarının çözülemeyeceğini gibi bir algısı olduğunu anlatan Bağış, şunları kaydetti:

"Biz bu algıyı yıkmak ve yerinde bir durum tespiti yapmak için öğretmen, sağlıkçı ve din görevlilerinden oluşan bir komisyon kurduk. Bütün bu kuruları tercih etmemizin sebebi vatandaşa en çok dokunan bütün paydaşları harekete geçirme amacı içerisinde olduk. Vatandaşlara açıkçası şu mesajı vermiş olduk. Biz size geliriz, yani devletin gerektiğinde en ücra köşede yaşayan bir vatandaşa da ulaşıp hane ziyareti yapabileceğini göstermiş olduk. Bu anlamda bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum, çok zor bir işi başardılar."

İmkanlar doğrultunda büyük oranda talepleri karşıladıklarını belirten Bağış, vatandaşlardan olumlu dönüş aldıklarını aktardı.

Ekipteki hemşire Zehra Kurt da böyle bir çalışmada yer alanın gururunu yaşadığını bildirdi.

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Kaymakamlık, Ekinözü, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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