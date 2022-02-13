Kahramanmaraş'ta gönüllüler yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde gönüllüler tarafından yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Belediye ve Doğu Akdeniz Arama Kurtarma Derneği (DAKUD), Elbistan Atıcılık Spor Kulübü, AK Parti ve MHP ilçe teşkilatı gönüllülerinden oluşan bir grup, kış şartlarında yem bulmakta zorlanan yaban hayvanları için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğinden temin edilen saman balyası, mısır, buğday ve ay çekirdeklerini Devrişçimli ve Karahasanuşağı kırsalına bıraktı.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, doğal yaşamı korumak adına ilçedeki sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte hareket ederek, yaban hayvanlarını beslemeye çalıştıklarını söyledi.

AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Tıraş da gönüllülerle birlikte şehit polis memuru adına doğaya yem bıraktıklarını aktardı.

MHP Elbistan İlçe Başkan yardımcısı Halil Köse de yoğun kış şartlarında yaban hayvanları unutmayıp toplum bilinci oluşturmaya çalıştıklarını dile getirdi.