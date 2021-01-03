Kahramanmaraş'ta görev yapan 7 hassas burunlu köpek, jandarmanın en büyük yardımcısı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta görev yapan 7 hassas burunlu köpek, jandarmanın en büyük yardımcısı

03.01.2021 11:03

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde faaliyet gösteren 7 hassas burunlu köpek, bir yandan insan hayatının kurtarılmasında diğer yandan ise kolluk kuvvetlerinin suçlularla mücadelesinde başarılara imza atıyor.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde faaliyet gösteren 7 hassas burunlu köpek, bir yandan insan hayatının kurtarılmasında diğer yandan ise kolluk kuvvetlerinin suçlularla mücadelesinde başarılara imza atıyor.

Jandarma At ve Köpek Eğitimi Merkezi Komutanlığında (JAKEM) büyük bir titizlikle özelliklerine göre yetiştirilerek farklı illerde görevlendirilen köpekler, suçların önlenmesinde ve insan hayatının kurtarılmasında önemli bir rol üstleniyor.

Hassas burunları, insanlara göre 40 kat daha fazla tat ve koku alma özelliklerine sahip olan köpekler, eğitimlerinin ardından Türkiye'nin değişik illerindeki jandarma komutanlıklarında görevlendiriliyor.

Bu kapsamda Kahramanmaraş'ta da narkotik, mayın, bomba, arama kurtarma, iz takip gibi alanlarda uzmanlaşmış 7 hassas burunlu köpek, suç ve suçlularla mücadelede jandarmaya yardımcı oluyor, kayıp kişilerin bulunmasında önemli görev üstleniyor.

Narkotik köpekleri, operasyonlarda ya da uygulama noktalarındaki denetimlerde, gözle görülemeyecek alanlara gizlenmiş uyuşturucu maddeleri kokusundan tanıyarak ortaya çıkartıyor. Genellikle dağlık alanlarda yapılan operasyonlarda ise mayın ve bomba arama köpekleri, yerin altındaki patlayıcı maddeleri tespit ederek olası can kayıplarının da önüne geçiyor.

Kayıp kişilerin bulunmasında görevlendirilen iz takip köpekleri de o kişiye ait bir eşyayı kokladıktan sonra çok geniş alanlarda kokuyu hissediyor ve kaybolan kişiyi buluyor. Doğal afetlerde görev alan arama-kurtarma köpekleri de afete maruz kalanların yerini tespit edebiliyor.

3 kilometre öteden kokusundan tanımış

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığında görevli İz Takip Köpeği Sorumlusu Uzman Çavuş Ümit Arışan, AA muhabirine, "Kaybolan dost, kaçan düşman" sloganıyla köpeği "Polar" ile 1,5 yıldır çalıştıklarını söyledi.

Polar'ın sıfırın altında 12 dereceye kadar 5 bin metre uzaklıktaki bir kokuyu bile alabildiğine dikkati çeken Arışan, "Köpeğimin algıları o kadar yüksek ki her verdiğim eğitimi alabiliyor. Köpeklere ayak üstünde durmayı öğretmek çok zordur, Polar bir haftada öğrendi." dedi.

Polar ile JAKEM'deki bir anısını paylaşan Arışan, şöyle konuştu:

"Bizim arama yeleklerimiz var. Çanta içerisinde duruyordu. Ben de beremi bırakıp, diğer arkadaşa yardım için yaklaşık 3 kilometre uzaklaştım. Köpeğim benim arama çantamı yanına almış. Kokumu da bildiği için koşturmuş gelmiş arkamdan. Ben diğer köpeğin beremdeki kokudan beni bulmasını beklerken kendi köpeğim gelmişti. Aramaya bu kadar yatkın ve istekli bir köpeğim olduğu için orada çok etkilenmiştim. Bu yüzden köpeğimle gurur duyuyorum."

-"Köpeğim beni kıskanabiliyor"

Polar ile arasında duygusal bir bağ olduğunu, başka bir köpeği sevdiğinde kendisine havlayarak tepki gösterdiğini dile getiren Arışan, "Ben bazen Polar diye bağırdığımda bağlı bile olsa onu çözüp hemen yanıma geliyor. Polar'la insan hayatını kurtarmak için çalışıyoruz. Geçenlerde yaşlı birini neredeyse soğuktan donmak üzereyken kurtardık. İnsanların hayatını kurtarmak bambaşka bir duygu. Böyle bir şeye katkıda bulunabilmek inanılmaz bir şey." ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş'ta 4 yıldır narkotik köpeği sorumlusu olarak çalışan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Kurtini de köpeğinin bir çok operasyonda kendilerine ciddi manada yardımcı olduğunu söyledi.

İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde 7 köpeğin hizmet verdiğini belirten Kurtini, çeşitli sebeplerle görev özelliğini yitiren köpeklerin ise birliklerde çevre emniyeti için kullanıldığını anlattı.

Kahramanmaraş'ta görev yapan 7 hassas burunlu köpek, jandarmanın en büyük yardımcısı
Kahramanmaraş'ta görev yapan 7 hassas burunlu köpek, jandarmanın en büyük yardımcısı
Kahramanmaraş'ta görev yapan 7 hassas burunlu köpek, jandarmanın en büyük yardımcısı
Kahramanmaraş'ta görev yapan 7 hassas burunlu köpek, jandarmanın en büyük yardımcısı

İl Jandarma Komutanlığı, Kahramanmaraş, Jandarma, Köpek, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Kahramanmaraş'ta görev yapan 7 hassas burunlu köpek, jandarmanın en büyük yardımcısı - Son Dakika


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