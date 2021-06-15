Kahramanmaraş'ta gözaltına alınan FETÖ şüphelisi hakim adayı Edirne'de tutuklandı - Son Dakika

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında Kahramanmaraş 'ta gözaltına alınan meslekten ihraç hakim adayı Edirne 'de tutuklandı.

Beyşehir Gölü'ndeki nilüferleri koparmanın cezası 73 bin lira

24 yıllık eşi ve 7 çocuğunu bırakan TikTok fenomeni kadın, yasak aşkına kaçtı

Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul sağanak yağışa teslim oldu, araçlar sular altında kaldı

Kripto para piyasasında 150 bin TL kaybettiği iddia edilen Demet Özdemir: Yine fantastik bir haberle uyandık