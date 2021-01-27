Kahramanmaraş'ta gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta şüphe üzerine durdurulan yolcu minibüsünde gümrük kaçak olduğu tespit edilen 7 cep telefonu ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Müdürlüğü ve Narlı Jandarma Komutanlığı ekiplerince Narlı Mahallesi'ndeki uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan yolcu minibüsünde arama yapıldı.
Yapılan aramada C.K'nin (29) poşeti içerisinde, gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 7 cep telefonu ele geçirildi.
Zanlı, gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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