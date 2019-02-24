Kahramanmaraş'ta Güvercin Festivali
51 dakika önce
Kahramanmaraş Güvercin Yetiştiricileri Derneği tarafından güvercin festivali yapıldı.
Kahramanmaraş
Güvercin Yetiştiricileri Derneği tarafından güvercin festivali yapıldı. Osman Sayın
Spor Salonu'nda düzenlenen festivale güvercin sahipleri ve güvercin severler katıldı.
Kahramanmaraş Güvercin Yetiştiricileri Dernek Başkanı Mehmet Orçan, eğlenceli bir festival yaptıklarını söyledi.
Güvercin severlerin Kahramanmaraş'a geldiğini hatırlatan Orçan, şunları kaydetti:
"Buradaki hem güvercin severleri bir araya getirmek hem de gençlerin güvercin sevmesini sağlamayı hedefliyoruz. Gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak durmaları için önemlidir. Böyle güzel bir hobileri olmasını isteriz."
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 03:50 Kaynak: AA
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