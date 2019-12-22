Kahramanmaraş'ta hafif ticari araç bariyerlere çarptı: 1 ölü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kahramanmaraş'ta hafif ticari araç bariyerlere çarptı: 1 ölü - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta hafif ticari araç bariyerlere çarptı: 1 ölü

6 saat önce

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ta hafif ticari araç bariyerlere çarptı: 1 ölü, System.String[]

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.


Kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Eyüp Sultan Mahallesinde meydana geldi. Yusuf K. (19) idaresindeki 46 KZ 782 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada sürücü ve araçtaki Özkan K. (19) yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Özkan K. tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, Yusuf K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 10:57 Kaynak: İHA
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