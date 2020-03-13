Kahramanmaraş'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

6 saat önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı, System.String[]

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Latif Ş. idaresindeki 46 D 5366 plakalı hafif ticari araç ile Yakup K. yönetimindeki otomobil, Orhangazi Mahallesi Binali Yıldırım Bulvarı'nda çarpıştı.


Otomobillerin ağır hasar gördüğü kazada sürücü Şahin ile yanında yolcu koltuğunda bulunan Mahir K. yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kahramanmaraş, Orhangazi, Elbistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 05:36 Kaynak: AA
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