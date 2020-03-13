Kahramanmaraş'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

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Kahramanmaraş'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
6 saat önce
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 05:36 Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Latif Ş. idaresindeki 46 D 5366 plakalı hafif ticari araç ile Yakup K. yönetimindeki otomobil, Orhangazi Mahallesi Binali Yıldırım Bulvarı'nda çarpıştı.
Otomobillerin ağır hasar gördüğü kazada sürücü Şahin ile yanında yolcu koltuğunda bulunan Mahir K. yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
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