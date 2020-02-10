Kahramanmaraş'ta hafif ticari araç takla attı: 2 yaralı - Son Dakika

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Kahramanmaraş'ta hafif ticari araç takla attı: 2 yaralı
6 saat önce
Kahramanmaraş'ta hafif ticari aracın takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 12:30 Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta hafif ticari aracın takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.
Ahmet K. idaresinde 46 BD 589 plakalı hafif ticari araç, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Ballıca Mahallesi Doğal Yaşam Parkı civarında kontrolden çıkarak takla attı.
Kazada, sürücü ve yanında bulunan kişi yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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