Kahramanmaraş'ta hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı

09.03.2022 20:06
Kahramanmaraş'ta hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı

Türkoğlu ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Türkoğlu ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Güllü A. yönetimindeki 46 NH 986 hafif ticari araç, Kahramanmaraş- Adana karayolu 37. kilometresi Beyoğlu Mahallesi yakınlarında devrildi.

Kazada, sürücü Güllü A. ile araçtaki Recep Horoz ve Berat Can Akgül yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Türkoğlu Dr. Kemal Beyazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kahramanmaraş, Tragger, Adana, Güllü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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