Kahramanmaraş'ta, "Hain FETÖ'nün Darbe Girişimi ve Milli Birliğimizin Zaferi" konferansı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta, "Hain FETÖ'nün Darbe Girişimi ve Milli Birliğimizin Zaferi" konferansı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, 15 Temmuz hain darbe girişiminin bir kez daha yeni nesillerin kendi inancını doğru kaynaklardan öğrenmesinin zorunluluğunu ortaya koyduğunu söyledi.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, 15 Temmuz hain darbe girişiminin bir kez daha yeni nesillerin kendi inancını doğru kaynaklardan öğrenmesinin zorunluluğunu ortaya koyduğunu söyledi.

Singapur'da 5 yaşındaki oğlunu kafese kitleyip kaynar suyla öldüren anne ve babanın cezası kesildi
İmamoğlu, eleştirilere paylaştığı karikatürle yanıt verdi: Kurban oliyim, hiç haberim yok
Son dakika: PYD/PKK elebaşı Salih Müslüm'ün yeğeni Dalya Mahmut Müslüm teslim oldu

Can, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Avşar Kampüsü Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Hain FETÖ'nün Darbe Girişimi ve Milli Birliğimizin Zaferi" konulu konferansta, Türkiye'nin şehidine, gazisine ve onların mukaddes emanetlerine sahip çıkan aziz bir millet olduğunu belirtti.

15 Temmuz'u "meşru iktidara ve milletin iradesine darbe vurmak isteyen hainlere, milletin geçit vermediği önemli bir gün" diye tanımlayan Can, "15 Temmuz Cumhurbaşkanından toplumun bütün fertlerine kadar birlik ve beraberlik içerisinde hainlerin emellerini boşa çıkardığı, dini değerleri kullananlarla gerçek dindarları ferasetle birbirinden ayırdığı bir gündür." dedi.

Üniversitelerin yeni nesli bu milli şuur ve ferasetle yetiştirmek gibi önemli bir sorumluluğu bulunduğunun altını çizen Can, şunları kaydetti:

"15 Temmuz hain darbe girişimi bir kez daha göstermiştir ki, yeni nesillerimizin kendi inancını doğru kaynaklardan öğrenmesini sağlamak zorundayız. Bu konuda en büyük sorumluluk üniversitelere ve biz akademisyenlere düşüyor. Yeni nesilleri Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimizin sünneti ışığında, milli ve manevi değerlere sahip feraset sahibi bireyler olarak yetiştirmeliyiz. Gençliğimizi donanımlı hale getirmediğimiz zaman, dindar gözüken ve kimi devletlerin emellerine hizmet eden oluşumların hain girişimlerine alet oluyorlar. Gençlerimizi kendi mesleklerinde teori ve uygulamada donanımlı bireyler olarak yetiştirirken, kendi inancını, kültürünü, milli ve manevi değerlerini, sanatını da doğru şekilde öğrenen ve kavrayan bireyler olarak hayata hazırlamalıyız."

KSÜ olarak öğrencilerin milli ve manevi şuurla yetişmeleri için yıl boyunca çok sayıda etkinliğe imza attıklarını ifade eden Can, "Milletimizin ve ailelerinin bize emaneti olan gençlerimizin sağlıklı ve sağlam kaynaklardan beslenerek yetiştirmenin gayreti içerisindeyiz." diye konuştu.

KSÜ İlahiyat Fakültesi Din Sosyolojisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hüsnü Ezber Bodur ise "Hain FETÖ'nün Darbe Girişimi ve Milli Birliğimizin Zaferi" başlıklı sunum gerçekleştirdi.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 12:43 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta, 'Hain FETÖ'nün Darbe Girişimi ve Milli Birliğimizin Zaferi' konferansı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

12:04 Singapur'da 5 yaşındaki oğlunu kafese kitleyip kaynar suyla öldüren anne ve babanın cezası kesildi 11:55 İmamoğlu, eleştirilere paylaştığı karikatürle yanıt verdi: Kurban oliyim, hiç haberim yok 11:37 Son dakika: PYD/PKK elebaşı Salih Müslüm'ün yeğeni Dalya Mahmut Müslüm teslim oldu 11:33 Belçika'da araştırma: Çok fazla cinsel içerikli film izlemek erkeklerde ereksiyon sorununa yol açıyor 11:27 Bahçesine bakım yaparken ayağına demir şiş saplandı 11:16 Survivor 2020'nin sevilen yarışmacısı Ceyhun Uzun, MasterChef'e katıldı 11:08 G.Saray yönetiminin açıklamasının ardından Arda'dan göndermeli paylaşım 10:48 Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Yaşlı adam, yanına çağırdığı çocuğu istismar etti 10:34 CHP'li Özgür Özel'den bomba iddia: Erdoğan, 15 Temmuz gecesi Kılıçdaroğlu'nu aradı 10:19 Büyük gün geldi! TOGG fabrikası için ilk kazma vuruluyor, temeli projenin fikir babası Erdoğan atacak 10:19 Kredi kartının limitini düşürmeye giden işçi, online alışverişle dolandırıldığını öğrendi 10:10 Talihsiz kadın, son nefesini vermeden önce katilinin adını söyledi 10:04 Güzin Abla'ya zor soru: 6 yaşındaki çocuğumuz bizi uygunsuz durumda yakaladı, ne yapmalıyız? 09:41 Türk tır şoförü, Gürcistan polisine direndi ve aracındaki Türk kahramanlarının fotoğraflarını söktürmedi 08:55 Adı tecavüz skandalına karışan HDP'li vekil apar topar partisinden istifa etti
Singapur'da 5 yaşındaki oğlunu kafese kitleyip kaynar suyla öldüren anne ve babanın cezası kesildi
12:04
İmamoğlu, eleştirilere paylaştığı karikatürle yanıt verdi: Kurban oliyim, hiç haberim yok
11:55
Son dakika: PYD/PKK elebaşı Salih Müslüm'ün yeğeni Dalya Mahmut Müslüm teslim oldu
11:37
Belçika'da araştırma: Çok fazla cinsel içerikli film izlemek erkeklerde ereksiyon sorununa yol açıyor
11:33
Bahçesine bakım yaparken ayağına demir şiş saplandı
11:27
Survivor 2020'nin sevilen yarışmacısı Ceyhun Uzun, MasterChef'e katıldı
11:16
G.Saray yönetiminin açıklamasının ardından Arda'dan göndermeli paylaşım
11:08
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Yaşlı adam, yanına çağırdığı çocuğu istismar etti
10:48
CHP'li Özgür Özel'den bomba iddia: Erdoğan, 15 Temmuz gecesi Kılıçdaroğlu'nu aradı
10:34
Büyük gün geldi! TOGG fabrikası için ilk kazma vuruluyor, temeli projenin fikir babası Erdoğan atacak
10:19
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2020 12:58:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kahramanmaraş'ta, "Hain FETÖ'nün Darbe Girişimi ve Milli Birliğimizin Zaferi" konferansı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]