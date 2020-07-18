Kahramanmaraş'ta, "Hain FETÖ'nün Darbe Girişimi ve Milli Birliğimizin Zaferi" konferansı - Son Dakika

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, 15 Temmuz hain darbe girişiminin bir kez daha yeni nesillerin kendi inancını doğru kaynaklardan öğrenmesinin zorunluluğunu ortaya koyduğunu söyledi.

Can, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Avşar Kampüsü Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Hain FETÖ'nün Darbe Girişimi ve Milli Birliğimizin Zaferi" konulu konferansta, Türkiye'nin şehidine, gazisine ve onların mukaddes emanetlerine sahip çıkan aziz bir millet olduğunu belirtti.

15 Temmuz'u "meşru iktidara ve milletin iradesine darbe vurmak isteyen hainlere, milletin geçit vermediği önemli bir gün" diye tanımlayan Can, "15 Temmuz Cumhurbaşkanından toplumun bütün fertlerine kadar birlik ve beraberlik içerisinde hainlerin emellerini boşa çıkardığı, dini değerleri kullananlarla gerçek dindarları ferasetle birbirinden ayırdığı bir gündür." dedi.

Üniversitelerin yeni nesli bu milli şuur ve ferasetle yetiştirmek gibi önemli bir sorumluluğu bulunduğunun altını çizen Can, şunları kaydetti:

"15 Temmuz hain darbe girişimi bir kez daha göstermiştir ki, yeni nesillerimizin kendi inancını doğru kaynaklardan öğrenmesini sağlamak zorundayız. Bu konuda en büyük sorumluluk üniversitelere ve biz akademisyenlere düşüyor. Yeni nesilleri Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimizin sünneti ışığında, milli ve manevi değerlere sahip feraset sahibi bireyler olarak yetiştirmeliyiz. Gençliğimizi donanımlı hale getirmediğimiz zaman, dindar gözüken ve kimi devletlerin emellerine hizmet eden oluşumların hain girişimlerine alet oluyorlar. Gençlerimizi kendi mesleklerinde teori ve uygulamada donanımlı bireyler olarak yetiştirirken, kendi inancını, kültürünü, milli ve manevi değerlerini, sanatını da doğru şekilde öğrenen ve kavrayan bireyler olarak hayata hazırlamalıyız."

KSÜ olarak öğrencilerin milli ve manevi şuurla yetişmeleri için yıl boyunca çok sayıda etkinliğe imza attıklarını ifade eden Can, "Milletimizin ve ailelerinin bize emaneti olan gençlerimizin sağlıklı ve sağlam kaynaklardan beslenerek yetiştirmenin gayreti içerisindeyiz." diye konuştu.

KSÜ İlahiyat Fakültesi Din Sosyolojisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hüsnü Ezber Bodur ise "Hain FETÖ'nün Darbe Girişimi ve Milli Birliğimizin Zaferi" başlıklı sunum gerçekleştirdi.