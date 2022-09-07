Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Namık Kemal Mahallesinde polisten kaçmaya çalışan bir şüpheliyi yakaladı. Yakalanan şüphelinin, Samsun 'da Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü cezaevine gönderildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kahramanmaraş'ta aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika

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