Kahramanmaraş'ta aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta aranan hükümlü yakalandı

07.09.2022 20:25
Kahramanmaraş'ta aranan hükümlü yakalandı

Kahramanmaraş'ta hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Kahramanmaraş'ta hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Namık Kemal Mahallesinde polisten kaçmaya çalışan bir şüpheliyi yakaladı. Yakalanan şüphelinin, Samsun'da Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü cezaevine gönderildi. - KAHRAMANMARAŞ

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kahramanmaraş'ta aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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