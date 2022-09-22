Kahramanmaraş'ta 16 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta 16 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

22.09.2022 18:30
Kahramanmaraş'ta 16 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Kahramanmaraş'ta hakkında 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Kahramanmaraş'ta hakkında 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, "dolandırıcılık" suçundan 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan F.Ü'nün kent merkezinde saklandığı adresi tespit etti.

Adrese düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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Kaynak: AA

Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta 16 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta 16 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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