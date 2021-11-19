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Kahramanmaraş'ta hakkında 27 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta hakkında 27 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

19.11.2021 22:08
Kahramanmaraş'ta hakkında 27 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Kahramanmaraş'ta hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 27 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kahramanmaraş'ta hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 27 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, "haksız yere elde bulundurulan anahtarla kilit açmak suretiyle hırsızlık" suçundan hakkında kesinleşmiş 27 yıl 2 ay hapis cezası bulunan U.K'nin (26), Karacasu Karataş Mahallesi'nde saklandığını tespit etti.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan ekipler, şüpheliyi kaldığı evde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen U.K. cezaevine gönderildi.

Kahramanmaraş'ta hakkında 27 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta hakkında 27 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta hakkında 27 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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