Kahramanmaraş'ta hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

09.03.2022 14:28
Kahramanmaraş'ta hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, 12 yıl 11 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, 12 yıl 11 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

Kurtuluş Mahallesi'nde denetim yapan ekipler, durumundan şüphelendikleri S.Ç'nin (22) Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusunu yaptı.

Şüphelinin hırsızlık suçundan 12 yıl 11 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığını belirleyen ekipler, zanlıyı emniyete götürdü.

S.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika


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