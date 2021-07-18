Kahramanmaraş'ta haklarındaki farklı suçlamalar nedeniyle yakalanan 47 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler bir haftada 82 şüpheliyi yakaladı.

Kahramanmaraş 'ta haklarındaki farklı suçlamalar nedeniyle bir hafta içinde gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan 82 şüpheliden adliyeye sevk edilen 47'si tutuklandı.

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