Kahramanmaraş'ta halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

17.03.2022 15:43
Kahramanmaraş'ta halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kahramanmaraş'ta halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, T.A. yönetimindeki 46 DJ 671 plakalı otomobil ile Y.A'nın kullandığı 46 H 0381 plakalı halk otobüsü Mehmet Zülkadiroğlu Caddesi'nde çarpıştı.

Yaralanan otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki A.A. ve A.K, 112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kahramanmaraş'ta halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
Kahramanmaraş'ta halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

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Kahramanmaraş, Halk Otobüsü, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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