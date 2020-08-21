Kahramanmaraş'ta hapis cezası ile aranan 30 kişi tutuklandı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta hapis cezası ile aranan 30 kişi tutuklandı

KAHRAMANMARAŞ'ta, çeşitli suçlardan aranan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 43 kişiyi yakalandı.

KAHRAMANMARAŞ'ta, çeşitli suçlardan aranan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 43 kişiyi yakalandı. Şüphelilerden 30'u, haklarındaki kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilere yönelik çalışma başlattı. Şüphelilerin gidebileceği yerleri belirleyen ekipler, düzenlenen operasyonlarda çeşit suçlardan aranan 43 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve haklarında 'silahlı tehdit', 'yaralama', 'hırsızlık', 'uyuşturucu', 'cinsel taciz', 'fuhşa teşvik ve aracılık' gibi suçlardan kesin hapis cezası bulunan 30 kişi tutuklandı.



Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 22:44

Kaynak: DHA

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