Kahramanmaraş'ta hapis cezasıyla aranan 20 kişi yakalandı - Son Dakika

KAHRAMANMARAŞ'ta çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 20 kişi polis ekiplerince yakalandı. Şüpheliler tutuklandı.

?İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası ile aranan kişilere yönelik başlatılan çalışmada, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 13 yıl hapis cezası ile aranan 1 kişi, 'hırsızlık' suçundan 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 kişi, 'fuhşa teşvik etmek' suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 kişi, diğer suçlardan 2-5 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 7 kişi ve 2 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 10 kişi yakalandı. Ekipler ayrıca 'uyuşturucu', 'yaralama', 'hırsızlık', 'dolandırıcılık', 'fuhşa teşvik', 'cinsel taciz', 'trafiği tehlikeye sokmak' gibi suçlardan aranan 18 kişiyi yakaladı.Gözaltına alınıp emniyete götürülen 38 kişi, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 20'si tutuklanarak cezaevine konuldu.