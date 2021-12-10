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Kahramanmaraş'ta hasadı yapılan aromatik bitkiler işlenmeye başlandı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta hasadı yapılan aromatik bitkiler işlenmeye başlandı

10.12.2021 15:19
Kahramanmaraş'ta hasadı yapılan aromatik bitkiler işlenmeye başlandı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, hasadı yapılan tıbbi aromatik bitkilerin işlenmesine yönelik kurulan tesis, çiftçilere hizmet vermeye başladı.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, hasadı yapılan tıbbi aromatik bitkilerin işlenmesine yönelik kurulan tesis, çiftçilere hizmet vermeye başladı.

Kırsal Nadır, Hüyüklü ve İncirli mahallelerinde örnek bahçelerde yetiştirilen aromatik bitkiler, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) finansmanıyla bölgeye kurulan damıtma tesisinde işlenerek yağ haline getirildi.

Elde edilen yağlar ise Afşin Belediyesi tarafından kozmetik sektöründe kullanılmak üzere satın aldı.

Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, tesiste yaptığı açıklamada, ilçede lavanta ve bilye kekik üreten örnek çiftçilerin ürünlerinin lavanta damıtma tesissinde işlendiğini söyledi.

Çiftçilerin elde ettiği yağları belediye olarak kendilerinin satın aldığını ifade eden Güven, "Tesisimiz ilk defa çiftçilerimizin ürünlerini işledi ve sonuçları bizi mutlu etti. İlk kurduğumuz lavanta distilasyon (damıtma) ünitesinden 10 kat daha büyük ve teknoloji olarak da daha gelişmiş tesisimizde çalışmalarımız devam ediyor. Bu yıl örnek çiftçilerimizin ürünlerinden elde edilen yağları burada teslim aldık ve ödemelerini yaptık. Çiftçilerimize bereketli olmasını diliyorum. Şu anda lavanta üretimi yapan çiftçilerimiz alanları daha genişleteceklerini ifade ediyorlar." dedi.

Güven, aromatik bitkilerle ilçeye yeni bir katma değer kazandırdıklarını ve çiftçilere ekonomik bir gelir elde edecekleri alan oluşturduklarını aktardı.

Lavanta alanında yaptıkları çalışmalarla, belediyenin yerel kalkınma projesi kapsamında özellikle yoğun olarak göç yaşanan kuzey mahallelerinde ekonomik gelirin artırılmasını ve göçün önüne geçilmesini hedeflediklerini anlatan Güven, "Kıraç arazilerini değerlendirmek isteyen çiftçilerimize aromatik bitkileri tavsiye ediyorum. Tohumunu bile alamadığımız boş topraklardan lavanta, kekik ve gül ile emeklerinin karşılığını fazlasıyla alabilirler. Belediye olarak bu alanda ilerlemek isteyen çiftçilerimize her anlamda yardımcı olmaya hazırız. Tesislerimiz çiftçilerimizin hizmetinde." diye konuştu.

Çiftçilerden Kalender Yalçınkaya da İncirli Mahallesi'nde arıları için iki dönümlük alanda lavanta bitkisi yetiştirdiğini belirterek, bu sayede hem kıraç arazileri değerlendirdiğini hem elde ettiği balın kalitesinin arttığını yetiştirdiği ürünün yağını satarak ek bir gelir sağladığını dile getirdi.

Osman Gül de 500 metrekare alanda kekik ürettiğini ve güzel sonuçlar aldığını belirterek, üretim alanını daha da genişleteceğini ifade etti.

Konuşmaların ardından belediye yetkilileri, örnek çiftçilerin ürünlerinden elde edilen yağları tartarak satın aldı.

Mehmet Fatih Güven, Kahramanmaraş, Doğu Akdeniz, Lavanta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta hasadı yapılan aromatik bitkiler işlenmeye başlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta hasadı yapılan aromatik bitkiler işlenmeye başlandı - Son Dakika
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