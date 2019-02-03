Kahramanmaraş'ta Havaya Ateş Edenlere Ceza
1 saat önce
Kahramanmaraş'ta silahla havaya ateş eden 7 kişiye idari para cezası verildi.
Kahramanmaraş
'ta silahla havaya ateş eden 7 kişiye idari para cezası verildi.
Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eğlence ve kutlamalarda havaya silahla ateş edenlere yönelik çalışma başlattı. Polis
ekipleri, farklı mahallelerde eğlence ve kutlamalarda silahla havaya ateş eden 7 kişiyi suçüstü yakaladı.
Şüpheli 7 kişiye bin 78'er lira idari para cezası verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 09:21 Kaynak: AA
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