Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Havaya Ateş Edenlere Ceza

Kahramanmaraş'ta Havaya Ateş Edenlere Ceza

1 saat önce

Kahramanmaraş'ta silahla havaya ateş eden 7 kişiye idari para cezası verildi.

Kahramanmaraş'ta Havaya Ateş Edenlere Ceza, System.String[]
Kahramanmaraş'ta silahla havaya ateş eden 7 kişiye idari para cezası verildi.

Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eğlence ve kutlamalarda havaya silahla ateş edenlere yönelik çalışma başlattı.

Polis ekipleri, farklı mahallelerde eğlence ve kutlamalarda silahla havaya ateş eden 7 kişiyi suçüstü yakaladı.

Şüpheli 7 kişiye bin 78'er lira idari para cezası verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 09:21 Kaynak: AA

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